Toeslagenslachtoffer vindt aftreden kabinet dubbel: "Ik ben blij dat ze zijn opgekrast"

NOORD-HOLLAND - Het kabinet is vandaag definitief gevallen vanwege de toeslagenaffaire. De kwestie waarbij duizenden ouders financieel zijn gedupeerd, omdat de Belastingdienst hen onterecht beschuldigde van fraude met kinderopvangtoeslag, zorgde voor een immense druk op het kabinet om af te treden. In de gemeente Haarlemmermeer reageren mensen verdeeld op het nieuws.

Roger Derikx uit Nieuw-Vennep is een van de ouders die financieel is gedupeerd door het inmiddels afgetreden kabinet. Hij moest ruim 60.000 euro aan toeslagen terugbetalen. Hij heeft een dubbel gevoel erover. "Aan de ene kant ben ik blij dat ze zijn opgekrast. Aan de andere kant hebben we nu een demissionair kabinet. We moeten afwachten of alle regelingen die er tot op heden zijn overeind blijven. En we moeten kijken wat de inhoudelijke reactie teweeg gaat brengen. En ja, dan van daaruit verder."

Het zou een gevoel van gerechtigheid kunnen brengen voor de gedupeerden, maar ook dat is dubbel, zegt Derikx. "Het mooiste zou zijn als Rutte van de VVD-lijst verdwijnt, net als wat Asscher heeft gedaan. Dan kom je in de buurt van gerechtigheid."

Het heeft Derikx zelfs zijn huwelijk gekost, zegt hij. "Wij moesten 60.000 euro terugbetalen. Je komt zo onder druk te staan, dat je geen uitweg meer ziet."

Tekst gaat verder onder de video