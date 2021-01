Kabinet-Rutte III treedt af om toeslagenaffaire

Het kabinet is gevallen over de kinderopvangtoeslagaffaire. Premier Rutte gaat het ontslag van zijn kabinet aanbieden bij de koning, meldt de NOS.

Vandaag kwam het kabinet urenlang bijeen in de ministerraad. Al dagen werd er gesproken over de val van het kabinet, vandaag is die beslissing genomen.

Over twee maanden vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tot die tijd zal het kabinet demissionair optreden. Rutte gaf eerder al aan dat het kabinet wat betreft het coronabeleid wel missionair zal blijven.