Kapper krijgt waarschuwing van handhaving: "Ik ben in de val gelokt"

PURMEREND - Een kapper uit Purmerend is door de gemeentelijke handhavers op de vingers getikt omdat hij mensen thuis en in een salon knipte. De kapper - die moeilijk Nederlands begrijpt en spreekt- laat aan Regio Purmerend weten dat hij in de val is gelokt door de betreffende handhaver.

Volgens de handhavers zou de kapper adverteren via social media en doordat er meldingen binnen waren gekomen, hebben zij een afspraak met de kapper gemaakt. "Op het moment van de afspraak bleek dat de kapper inderdaad klanten knipte. Er is een proces verbaal tegen deze kapper opgemaakt."

De kapper zegt dat hij in de val is gelokt door de betreffende handhaver. "Ik ben verschillende keren gebeld. Ik begreep echter niet precies wat hij wilde, dus heb ik de derde keer verteld dat hij naar de salon moest komen".

"Ik was niet aan het knippen en was dat ook niet van plan"

Volgens de kapper schreef de handhaver meteen een boete uit toen hij bij de salon aan kwam. "Toen de degene die belde er was, bleek dat deze van de handhaving was. Ik was echter niet aan het knippen en was dat ook niet van plan. Hij schreef meteen die boete uit. Ik ben gewoon in de val gelokt."