Flinke celstraffen geëist tegen Hilversummers voor witwassen en drugsproductie

HILVERSUM - Een Hilversumse man en vrouw staat respectievelijk vier en twee jaar cel te wachten voor het witwassen van meer dan een miljoen euro het produceren van en handelen in drugs. Dat is althans de eis van de officier van justitie. Ook een Soesterberger zou betrokken zijn. Tegen hem is drie jaar cel geëist.

De zaak kwam aan het licht toen agenten afgelopen oktober een auto controleerden ter hoogte van Muiden en meer dan 774.000 euro aan contant geld vonden.

De agenten besloten daarom met de bestuurder van de auto, een Hilversummer van 27 jaar, mee te gaan. Ze doorzochten zijn huis in Hilversum en een loods is Loosdrecht. Daar werd nog meer dan twee ton aan contant geld gevonden en trof de politie dure horloges aan. Ook werd er drugs gevonden en een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van drugs en andere hulpmiddelen daarvoor.

Naast de Hilversummer werd ook zijn vriendin aangehouden als verdachte in de zaak, omdat een deel van de gevonden spullen uit haar auto kwam. De man uit Soesterberg (42) werd even later opgepakt toen hij in de buurt van het huis van de twee Hilversummers was. Ook zijn woning werd doorzocht en ook daar werden geld en drugs gevonden.

45 jaarinkomens

De grote som geld valt nog het meest op in de kwestie. Volgens de officier van justitie gaat het al met al om meer dan een miljoen euro. Als er gekeken wordt naar de wijk waarin het stel samen woonde, gaat het om 45 jaarinkomens van de gemiddelde buurtbewoner.

De drie verdachten stonden gisteren voor de rechter. Ze worden verdacht van witwassen en de mogelijke productie van drugs of de voorbereidingen daartoe. De officier van justitie ziet de 27-jarige Hilversummer daarbij als hoofdverdachte, maar stelt ook dat de Hilversumse vrouw en de man uit Soesterberg schuldig geacht mogen worden voor het grootste deel van de drugsfeiten. De man uit Soesterberg worden schuldig geacht aan het grootste deel van de drugsfeiten. Onder meer uit onderzoek naar het telefoonverkeer en uit diverse verhoren blijkt dat ze alle drie betrokken waren bij de productie van en de handel in drugs.

Het Hilversumse stel heeft volgens de officier niet geloofwaardig kunnen verklaren waar de grote som cashgeld en de dure horloges vandaan komen. De officier van justitie gaat er daarom vanuit dat het geld afkomstig is uit criminele activiteiten en acht witwassen daarmee bewezen. Van de Soesterberger is niet gebleken dat hij ook daar bij betrokken is, waardoor voor hem op dat vlak vrijspraak is gevraagd. Voor de productie en handel in drugs hangt hem wel een veroordeling boven het hoofd.