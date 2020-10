Hilversummer met tassen vol contant geld van de weg geplukt

HILVERSUM - Het aan de kant zetten van een Hilversummer (27) die nogal slingerde over de A1 bij Muiden heeft de politie maandag geleid naar de vondst van bijna 800.000 euro aan contant geld. Toen de politie de bestelbus van de man doorzocht werden drie tassen vol met briefgeld gevonden.

De Hilversummer werd door de politie gezien toen hij nogal opvallend rijgedrag vertoonde. De man slingerde tussen de rijbanen en keek steeds tussen zijn benen naar zijn telefoon.

Toen de politie de man aan de kant zetten om verhaal te halen, kregen ze al snel argwaan. De agenten hadden het vermoeden dat er een verborgen ruimte in de bestelbus van de man zat en besloten de bus daarop binnenstebuiten te keren. Dat bleek een voltreffer: er werd inderdaad een verborgen ruimte gevonden met daarin tassen vol met geld. De man werd daarop meteen aangehouden.

Nog meer geld en drugs

Na de aanhouding heeft de politie ook het appartement van de Hilversummer doorzicht. Daar werd nog eens 100.000 euro aan contant geld gevonden. Hierbij werd ook de 26-jarige vriendin van de man aangehouden. Zij had in haar auto twee dure horloges, nóg een stapel geld en een blok harddrugs verstopt. In de kelderbox van het appartement werden ook nog eens tonnen met wit poeder gevonden, waar mogelijk synthetische drugs van worden gemaakt.

De doorzoeking van het appartement leidde uiteindelijk ook nog naar de aanhouding van een 42-jarige man uit Soesterberg, die in de buurt van het huis was. In zijn huis vond de politie 5.600 euro en een plak hasj.

De drie verdachten zitten nog vast. Ze zijn vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat ze nog twee weken in de cel blijven.