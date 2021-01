Grootste huurdaling in tien jaar tijd in de hoofdstad

AMSTERDAM - De gemiddelde huurprijs is het laatste kwartaal van 2020 met 6,8 procent gedaald in Amsterdam. De nieuwe gemiddelde vierkantemeterprijs van 22,08 euro ligt nu op het niveau van 2017. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius . Landelijk ligt de daling op 3,7 procent.

Amsterdam Centrum blijft, ondanks een daling van 9,9 procent het duurst, met een gemiddelde prijs van 23,29 euro per vierkante meter. Zuid zit daar net onder, met een vierkantemeterprijs van 23,28. Het verschil in prijs was niet eerder zo klein.

In stadsdeel Zuidoost stegen de prijzen wel, met 2,4 procent. Dat komt vooral omdat de prijzen daar nog relatief laag waren. Het blijft dan ook het goedkoopst om in Zuidoost te huren, met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 17,40 euro.