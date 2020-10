Grootste huurprijsdalingen in duurste stadsdelen Amsterdam

AMSTERDAM - Een gemiddelde huurwoning in de hoofdstad was het afgelopen kwartaal 5,9 procent goedkoper dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het landelijke gemiddelde is de daling beperkt tot 0,4 procent. Toch blijft Amsterdam de duurste stad om in te huren. Waar het landelijke gemiddelde in de vrije sector op 16,56 euro per vierkante meter per maand zit, staat deze in Amsterdam op 22,09 euro.