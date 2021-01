Wijk aan Zee warm bad voor Anish Giri: "Blij weer eens achter schaakbord te zitten"

WIJK AAN ZEE - Anish Giri (26) gaat zaterdag van start in het schaaktoernooi van Wijk aan Zee in de wetenschap dat hij 'top' zal moeten zijn om het toernooi te kunnen winnen. Zoals altijd is Tata Steel Chess sterk bezet met wereldkampioen Magnus Carlsen, verdedigend titelhouder Fabiano Caruana ( nummer 2 van de wereld), de Fransman Maxime Vachier Lagrave (5) en het Iraanse wonderkind Alireza Farouzja.

Meer nog dan voorheen voelt Wijk aan Zee voelt als een warm bad voor de grootmeester uit Den Haag. Tata Steel Chess is pas het tweede toernooi sinds de uitbraak van de coronapandemie en dat betekent dat hij gretig is. Al geldt dat niet alleen voor Giri. "Alle schakers zijn blij weer eens achter een echt schaakbord te zitten tijdens een wedstrijd in plaats van achter de computer. Ze nemen niet voor niets ondanks alle beperkingen de moeite hier te zijn."

De ambiance in sporthal De Moriaan zal tijdens de 83dste editie van het schaaktoernooi heel anders zijn hij gewend is. Door corona zijn de amateurschakers niet van de partij en ontbreekt publiek. Voor de veertien grootmeesters is een podium in het midden van de hal geplaatst. "Anders dan we gewend zijn", zegt Giri. "Maar dat went snel genoeg, denk ik. Ik ben al lang blij dat we weer eens een fysieke wedstrijd spelen."