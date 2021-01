Volendam-speler Micky van de Ven in de prijzen: beste talent van de tweede periode

ZEIST - FC Volendam-verdediger Micky van de Ven is uitgeroepen tot beste talent van de tweede periode. De 19-jarige Van de Ven maakte de meeste indruk op de trainers en aanvoerders van de eerste divisie-clubs.

Ook Purmerender Jay Gorter viel in de prijzen. De doelman van Go Ahead Eagles was de beste keeper van de tweede periode. Volendammer Robert Mühren, spelend bij koploper SC Cambuur, werd dankzij tien doelpunten topscorer van de tweede periode.

Thomas Verheydt (Almere City) mag zich de beste speler van de periode noemen en Henk de Jong (SC Cambuur) werd uitgeroepen tot beste trainer.

Alle winnaars ontvangen bij de eerstvolgende thuiswedstrijd een Bronzen Kampioensschild.