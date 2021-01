Emoties lopen hoog op tijdens inspreekavond over windmolens: "Een klimaatnachtmerrie"

AMSTERDAM - "Ik ben voor de energietransitie, maar niet zo", dat was de strekking van veel van de reacties die de gemeente vanavond kreeg (en krijgt) tijdens een inspraakavond over het plaatsen van windmolens in Amsterdam. Vooral bewoners van IJburg, het Zeeburgereiland en Amsterdam Noord maakten gebruik van de mogelijkheid om hun zorgen te delen.

Begin 2020 heeft de gemeenteraad zeven zoekgebieden aangewezen waar windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Het gaat in totaal om zeventien windmolens. De helft daarvan kan waarschijnlijk in het Westelijk Havengebied komen te staan. Maar voor acht of negen windmolens wordt nog een locatie gezocht.

Veel IJburgers vrezen dat er windmolens in het IJmeer geplaatst worden en dat die vlakbij de woningen komen te staan. "Het gaat om 200 meter hoge torens die op 350 meter van de slaapkamers van mijn kinderen komen te staan." De betreffende bewoner van IJburg is bang dat de windmolens tot gezondheidsschade zullen leiden, mede door het geluid dat ze produceren. "Ik vrees dat dit plan het draagvlak voor energietransitie volledig zal vernielen."

Veel insprekers zetten hun vraagtekens bij het participatietraject van de gemeente, volgens hen staat de uitkomst al vast en komen de windmolens er hoe dan ook. "Het proces van de gemeente is extreem ondoorzichtig. Er worden spelletjes gespeeld met de burgers van Amsterdam."

Meer dan 160 insprekers

Ook werd het stadsbestuur beschuldigd van het vasthouden aan een in beton gegoten energie-agenda. "Het is dogmatisch denken dat je duurzame energie lokaal moet opwekken, dat doe je daar waar het het goedkoopst is en die flexibiliteit is er niet."

Meer dan 160 mensen wilden vanavond gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken. Na bijna een uur hadden dat er nog maar 12 gedaan.

Aanstaande donderdag wordt er in de raadscommissie voor Financiën, Economische Zaken en Duurzaamheid verder gesproken over de windmolens en het draagvlak daarvoor in Amsterdam.