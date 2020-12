Bewoners in opstand tegen komst windmolens: "Kunnen straks niet slapen van het geluid''

AMSTERDAM/MUIDEN - Bewoners van de Amsterdamse wijk IJburg zijn een petitie gestart om de mogelijke komst van windmolens op steenworp afstand van hun huizen tegen te houden. De metershoge turbines zouden op ongeveer 350 meter van de woningen op IJburg aan het IJmeer geplaatst moeten worden. Dat geeft overlast en bederft ook de recreatie op het water, zeggen ze. Ook aan de overkant van het water is er protest: bewoners van Muiden trekken ook aan de bel en vrezen net zoveel overlast.

Het gaat allemaal het plaatsen van zeventien windmolens, van 140 tot 200 meter hoog. Bewoners van IJburg vrezen er veel problemen van. "We hebben straks te maken met slagschaduw, geluidsoverlast en last van gezondheidsklachten", vertelt IJburger en initiatiefnemer van de petitie Arno Pronk. "Ik ga alles doen om te voorkomen dat dit idiote plan wordt doorgezet." Posters De petitie is inmiddels al meer dan 1.600 keer ondertekend en de wijk hangt vol met anti-windmolen posters. "Mijn grootste vrees is de geluidsoverlast die de windmolens gaan veroorzaken", zegt bewoner Mischa Weeda. De plannen zijn dat de windmolens 200 meter hoog worden. Hiermee verliezen heel veel bewoners hun uitzicht, de vrees is ook dat de waarde van hun huis daalt door slagschaduw.

Quote "Windmolens zijn nodig in Amsterdam, maar IJburg is daar geen geschikte plek voor" Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Volgens de Amsterdamse wethouder Engerietransitie Marieke van Doornick zijn er geen specifieke afstandsgrenzen voor de standplaatsen van windmolens in Nederland. Wel worden de richtlijnen voor laagfrequent geluid vanuit het RIVM door de gemeente opgevolgd. Mocht er naar aanleiding van de discussie die er nu geldt over het laagfrequente geluid andere richtlijnen komen, dan volgt de gemeente deze op, verzekert de wethouder. Tekst gaat verder onder de video.

Opstand tegen windmolens rondom Amsterdam - NH Nieuws

De hoogte van ongeveer 200 meter van de windmolens staat niet vast. Maar Van Doornick geeft wel aan dat IJburg een van de weinige plaatsen is waar deze hoogte mogelijk is. Vanwege Schiphol kan er in veel andere gebieden rondom Amsterdam niet de hoogte in worden gebouwd. Belangrijk natuurgebied Maar geluid en hoogte zijn niet de enige problemen. Ook Natuur en Milieufederatie Noord-Holland maakt zich zorgen. "Windmolens zijn nodig in Amsterdam, maar IJburg is daar geen geschikte plek voor", zegt directeur Sijas Akkerman. Volgens de federatie is het aangewezen gebied een belangrijk natuurgebied en de komst van windmolens op het IJmeer zou het gebied van de vogels verstoren. Maar ook de onderwaternatuur en vleermuizen kunnen gevaar lopen bij de komst van de windmolens.

Quote "Vanuit Muiden kijken we uit op IJburg en het IJmeer. Dit is echt een fantastisch mooi gebied. Dat moet je toch niet verstoren?" Hans van der steen van de stadsraad muiden

Ook overlast aan de overkant Ook bewoners van plaatsen rondom Amsterdam hebben bezwaren tegen de windmolens. Bewoners van onder meer Driemond, Weesp en Muiden kijken uit op IJburg en zijn er niet blij mee dat hun wijdse uitzicht straks belemmerd wordt. "Vanuit Muiden kijken we uit op IJburg, Durgerdam, Marken en natuurlijk Pampus. Dit is echt een fantastisch mooi gebied. Dat moet je toch niet verstoren?", zegt Hans van der Steen van de Stadsraad Muiden. Het gaat verder dan het uitzicht alleen. Muiders vrezen dat, als de wind hun kant op staat, de geluidsoverlast er ook in Muiden is. "Dat geluid kun je straks kilometers ver horen, omdat het nergens afgeremd wordt. Het gaat gewoon door. Het is een laag bromgeluid, alsof je een wasmachine hoort draaien." De Muiders hopen dat de gemeente Amsterdam in haar besluitvorming ook de belangen van de buren niet vergeet. Onderzoeksfase De gemeente Amsterdam laat weten dat de plannen voor de windmolens momenteel nog volop in de onderzoeksfase zitten. Als alles goed verloopt, worden de vergunningen pas in 2025 verleend.