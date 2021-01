Onderzoekers: verleen nazorg en traumaverwerking bij coronapandemie

VOLENDAM - Onderzoekers van de Universiteit Leiden waarschuwen dat er in de nazorg bij corona niet dezelfde fouten moeten worden gemaakt als bij de nieuwjaarsbrand in Volendam. Vincent van der Vlies doet onderzoek naar de nieuwjaarsbrand in Volendam. Volgens hem zijn er overeenkomsten van de ramp van toen en de pandemie van nu.

Op een januari van dit jaar was het precies 20 jaar na de nieuwjaarsbrand in café Het Hemeltje in Volendam. Al twee en een half jaar doet Van de Vlies met 20 studenten onderzoek naar de ramp en hoe die het dorp getroffen heeft. Wat in de studie duidelijk naar boven komt, is dat getroffenen van de brand in Volendam nog veel moeite hebben met de verwerking.

"Dit leidde ertoe dat veel van hen te kampen hebben gehad met depressie en overspannenheid, tot vele jaren na de ramp. Het is daarom essentieel dat er op dit moment al gestart wordt met twee zaken: ten eerste moet onderkend worden dat er een ramp voltrekt die op lange termijn traumatische gevolgen kan hebben. Dit geldt niet alleen voor mensen die direct slachtoffer zijn geworden, maar ook voor mensen die familie hebben verloren of bijvoorbeeld voor zorgverleners die hun patiënten niet konden redden", schrijft van der Vlies.

De onderzoekers zien een parallel tussen de ramp in Volendam en met de pandemie van nu. "Er is opeens erg veel zorgbehoefte", legt van der Vlies uit aan NH. Hij waarschuwt dat er goed opgelet moet worden dat de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg de aankomende jaren nog gaat toenemen.

Andere rampen

In het Dijklander ziekenhuis in Purmerend vinden ze dat de vergelijking met Volendam niet direct opgaat. "Het zijn twee niet te vergelijken rampen', zegt psycholoog Katja Skokan van het Dijklander Ziekenhuis. Volgens haar was de Volendam-ramp heel acuut en sleept de pandemie zich al enkele maanden voor. "Het is ook heel lastig te voorspellen of er op de langere termijn overeenkomsten zijn."