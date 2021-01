Groep 8-leerlingen basisschool De Erasmus blij met fysiek onderwijs; 'Thuis ben ik afgeleid'

HAARLEM - Basisschool De Erasmus in Schalkwijk wil voorkomen dat hun groep 8-leerlingen een achterstand oplopen door thuis-onderwijs. Daarom komen de kinderen dagelijks naar school waar ze les krijgen in rekenen en begrijpend lezen. "Deze groep heeft in maart al de volledige lockdown meegemaakt en ze zijn nog eens twee weken thuis geweest omdat de juf corona had", vertelt Ruscha Wijdeveld, directrice van de school. "Daarom hebben we besloten de kinderen in kleine groepen naar school te laten komen voor fysiek onderwijs.

De klas is verdeeld in twee groepen waarvan het ene deel 's ochtends naar school komt voor les en het andere deel 's middags. De kinderen worden ook nog verdeeld over twee lokalen, waardoor er niet meer dan acht kinderen in een lokaal bij elkaar zitten. De meeste kinderen zijn er blij mee. "Het is heel leuk en heel belangrijk", vertelt Tasnim, leerling van groep 8. "Dit jaar moeten we knallen zodat we in het voortgezet onderwijs lekker ons ding kunnen doen." Ook Ayoub ziet er het voordeel wel van in. "Thuis ben ik snel afgeleid. En als ik hier afgeleid bent, zegt de juf 'Ayoub, kom op wakker worden'."

Eerste lockdown

Tijdens de eerste lockdown merkte Ruscha en de andere leerkrachten dat het voor veel kinderen lastig was om het schoolwerk thuis bij te benen. "Stel, je hebt vijf kinderen en je bent klein behuist, dan is het lastig om met al je kinderen te werken. Zeker als Nederlands niet je moedertaal is." Veel leerlingen van De Erasmus komen uit gezinnen met meerdere kinderen, waardoor er vaak ook te weinig computers of tablets beschikbaar zijn om thuisonderwijs goed te kunnen volgen. De schoolleiding ziet de kinderen daarom als kwetsbaar en dat is een van de belangrijkste redenen om de kinderen fysiek les te laten volgen op school.