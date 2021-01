Noodopvang voor scholen puilt uit: "Drie keer zoveel als in eerste lockdown"

HAARLEM - Sinds half december zit Nederland opnieuw in lockdown en is onderwijs op afstand de norm. Ouders met een vitaal beroep of met kwetsbare kinderen mogen gebruikmaken van noodopvang. Maar waar we in de eerste lockdown onze kinderen nog grotendeels thuishielden, sturen we ze nu massaal naar de opvang.

De basisschool OBS De Erasmus in Haarlem kan de drukte nog amper aan. Op de school zitten ongeveer driehonderd leerlingen, waarvan een derde gebruikmaakt van de noodopvang. "In totaal zijn er ongeveer 70 kwetsbare leerlingen of leerlingen met ouders met een vitaal beroep", vertelt schoolleider Ruscha Wijdeveld aan NH Radio.

"Ook groep acht gaat naar school, dus in totaal vangen we ongeveer 100 kinderen op. Dat is voor noodopvang wel erg veel. In vergelijking met de eerste lockdown worden wel drie keer zoveel kinderen aangemeld."

Ingrijpen

De school voelt zich dan ook genoodzaakt in te grijpen. "We gaan ouders van kinderen met een vitaal beroep vragen om hun kinderen thuis te houden op dagen dat ze niet werken. Ouders van kwetsbare kinderen moeten vanaf maandag hun kinderen om 11.45 uur ophalen. Zo wordt de groep ontlast", aldus Wijdeveld.

Ouders zijn niet blij met de maatregel en zien hun kroost het liefst naar school of de opvang gaan. Begrijpelijk volgens Wijdeveld: "Maar het is ook een lockdown. Zeker met die Engelse variant vind ik dat ik moet gaan staan voor de veiligheid van eenieder in school."

Grenzen

Ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) ziet dat sommige scholen tegen grenzen aanlopen. De vereniging roept ouders op om alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan.

"De scholen hebben qua ruimte misschien wel genoeg plek, maar je moet ook het personeel hebben. Daar is vaak al een tekort aan. Nu helpen gymleraren, onderwijsassistenten en stagiaires", zegt woordvoerder Rob van Ooijen tegen de NOS.

Het Ministerie van Onderwijs zegt dat er voolopig geen strengere maatregelen komen om de noodopvang te ontlasten.