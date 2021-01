'Kwetsbare Gooise ouderen moeten met wmo-taxi naar vaccinatie worden gebracht'

De eerste zorgmedewerkers worden momenteel al gevaccineerd. Naar verwachting vanaf half maart worden ook de eerste ouderen gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt deels op centrale locaties, maar ook deels bij bijvoorbeeld huisartsenposten. "Het is echter niet voor al deze mensen mogelijk om zelfstandig naar de vaccinatielocatie te gaan", stelt het Hilversumse D66-raadslid Vivienne Wesselink. Volgens haar moet er wat geregeld worden. "Als gemeente moeten wij er zorg voor dragen, dat allen die zich willen laten vaccineren hiertoe ook in staat worden gesteld als zij geen mogelijkheid hebben eigen vervoer te regelen of met het openbaar vervoer te gaan."

D66 wil van burgemeester en wethouders weten of er zicht is op de groep die geen vervoer heeft om naar de vaccinatielocatie te komen en wil weten of er al aan voorzieningen gedacht is.

Ook zonder pas met wmo-taxi

De partij oppert zelf om de wmo-taxi in te zetten om kwetsbare ouderen naar de vaccinatielocatie brengen, ook wanneer ouderen geen recht hebben om van deze vorm van taxivervoer voor hulpbehoevenden gebruik te maken. De partij vraagt wethouder Karin Walters (zorg) om te kijken welke mogelijkheden er zijn en of de taxi inderdaad ingezet kan worden.

De vragen moeten nog worden beantwoord.