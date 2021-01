Kledingwinkels nog vol met niet-verkochte kerst- en wintercollectie: "Het wordt een bloedbad"

"Allereerst moet de voorraadvergoedingsregeling beter passend worden gemaakt op de retailbranche, de huidige vergoeding is totaal onvoldoende en in de verste verte niet realistisch. De huidige vergoeding is gebaseerd op de horeca, de zogenoemde koelkastvergoeding, maar dat is heel iets anders dan dat je als ondernemer je volledige kerst- en wintercollectie kan afschrijven", stelt Te Grotenhuis.

Bij kledingzaak Den’him in Heemskerk hangt de winkel nog vol met glittertruitjes, feestjurken en winterjassen terwijl de eerste 15 dozen met de nieuwe collectie al zijn gearriveerd. "We hebben bijna zestig procent van de kerst- en wintercollectie over, ik heb geen idee waar we alles moeten laten", zegt verkoopster Tanja. Ook zij proberen via online bestellingen nog wat omzet bij elkaar te schrapen, maar daarvoor moeten ze echt stunten met de prijzen, legt Tanja uit. "Minimaal vijftig procent korting op de wintercollectie en dan nog zitten we maar op vijf tot tien bestellingen per dag."

Ook bij kledingzaak Blanco en Milano in Beverwijk hangt de helft van de wintercollectie nog in de winkel. "We proberen nu via onze webshop de wintercollectie te verkopen tegen stuntprijzen en brengen het ook nog dezelfde dag langs bij de klant. Maar het blijft moeilijk om op te boksen tegen de grotere webshops", verzucht verkoopster Michelle.