Mode op bestelling: Bazaar-verkoper toert nu met bus door IJmond

BEVERWIJK - Al dertig jaar staat Rachel Bosboom op de Beverwijkse Bazaar waar ze kinderkleding verkoopt. Nu dat gedeelte van de Bazaar vanwege de lockdown gesloten is, rijdt ze met haar bus door de IJmond en verkoopt haar kleding aan de deur. "Bij gebrek aan inkomsten word je vanzelf creatief."

Rachel Bosboom gaat nu bij de mensen langs, nu een gedeelte van de Bazaar gesloten is - Eigen beeld

Het idee voor een mobiele kledingwinkel die op bestelling langs de deuren komt, ontstond al tijdens de eerste lockdown in april. "Ik ben zelfstandig ondernemer, volledig afhankelijk van mijn inkomsten op de Bazaar en in een keer had ik nul inkomsten", vertelt Rachel. "Ik móest wel een creatieve oplossing bedenken. En dus bezorgde ze tijdens die eerste lockdown de kleding op bestelling aan huis. Kort na de persconferentie van maandagavond maakte de Bazaar bekend dat alleen de Versmarkt open kan blijven en dat de rest van de Beverwijkse Bazaar dicht moet blijven tot 19 januari. "Een begrijpelijke beslissing van de overheid, maar een domper voor de ondernemers op de Bazaar die het al zo zwaar hebben", aldus Rachel. "Veel van de standhouders hebben een meerjarencontract, en die zitten nu als gevolg van het gebrek aan inkomsten in de schulden."

Quote "Corona is echt de mokerslag voor de Bazaar" Rachel Bosboom, ondernemer Beverwijkse Bazaar

In de periode tussen de eerste en de tweede lockdown was het al aanzienlijk rustiger, ondanks alle maatregelen die de Bazaar had getroffen, viel Rachel op. "Mensen associëren de Bazaar toch met 'drukte' en 'veel mensen op een kluitje' en bleven uit angst op besmetting weg. Er kwamen de afgelopen jaren al minder bezoekers, maar corona is echt de mokerslag voor de Bazaar." Rachel laat zich ondanks de sluiting niet kisten en probeert er het beste van te maken. "Ik heb een groot gedeelte van mijn kleding opgehaald bij de Bazaar, thuis in de woonkamer parkeer ik mijn voorraad. Via social media en Marktplaats kunnen mensen bij mij kinderkleding bestellen en dan kom ik met mijn busje langs."

Lees ook IJmond Meeste ondernemers Beverwijkse Bazaar voorlopig thuis, alleen Versmarkt mag open

Hoewel Rachel blij is dat ze iets kan doen, dekt dit bij lange na de kosten niet. "Het is natuurlijk fijn dat de Bazaar net als tijdens de eerste lockdown, ook tijdens deze lockdown de huur kwijtscheldt", zegt Rachel. "Maar in die tussenliggende periode hebben alle standhouders op de Bazaar een fractie verdiend van wat we normaal verdienen en of na 19 januari de mensen wel weer massaal naar de Bazaar komen, dat is nog maar de vraag." Ondertussen zijn de eerste bestellingen binnen en rijdt Rachel morgen met haar mobiele kledingwinkel door de IJmond. "Ik kan wel thuis blijven zitten kniezen, maar dat levert helemaal niets op", zegt Rachel monter. "We gaan er het beste van maken!"