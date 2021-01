Kerstbomenactie in Waarland levert bijna 3.000 euro op voor ziek dorpsgenootje

WAARLAND - Een groep kinderen uit Waarland heeft zich de afgelopen weken in het zweet gewerkt om geld in te zamelen voor hun zieke vriend Charley. Het huis van het 7-jarige jongetje heeft dringend een opknapbeurt nodig. Door uit het hele dorp kerstbomen op te halen, kan er een flink bedrag van bijna 3.000 euro worden bijgeschreven.

Na de kerstdagen gingen de 25 jonge vrijwilligers al op speurtocht door het dorp naar afgedankte kerstbomen. Op twee plekken in het dorp ontstonden al snel grote stapels. "Er zijn er nog veel meer bij gekomen de laatste week," vertelt Stijn de Groot. "En nu komt de gemeente ze versnipperen."

50 cent

De gemeente Schagen betaalt de kinderen 50 cent per boom. Wethouder Hans Heddes kwam de kinderen vanmorgen feliciteren met hun behaalde resultaat. "We zijn al twee weken bezig en hebben in totaal 2.335 bomen opgehaald", vertelt Siep Eeken, één van de andere bomenjagers.

"Het is een fantastisch resultaat", zegt voorzitter Frenchie van der Linden. "De supermarkt hier in het dorp verdubbelt het bedrag. En er zijn ook nog twee ouders die elk 25 cent per boom betalen. De kinderen hebben dan bijna 3.000 euro opgehaald." Dat geld is ook hard nodig. Er is in totaal een ton nodig om het huis van Charley, zijn ouders en broertje op te knappen.

Fundering

"Er trekt vocht vanuit de grond het huis in, dus er moet een nieuwe fundering in," legt Stijn nog maar eventjes uit. Er lopen naast de kerstbomenacties nog meer inzamelingen. "Via crowdfunding is er nu 58.000 euro binnen", vertelt voorzitter Van der Linden. "Het gaat al hartstikke goed, maar we hebben nog meer nodig."

Voor de kerstbomenjagers zit de klus er even op. Van school mochten ze vanmorgen kijken hoe de stapels kerstbomen slonken. Boom voor boom verdwenen ze in de shredders van de gemeente. Het harde geratel nemen ze voor lief. Stijn: "Ik vind dit leuk, want dan denk je 'hier krijgen we geld voor en daar wordt Charley beter van'."