Waarlandse kids gaan op kerstbomenjacht voor ziek dorpsgenootje Charley

"We zamelen de bomen in en krijgen per boom vijftig cent van de gemeente", vertelt Hidde Stam. "Er liggen hier nu al zo'n 500. Verderop is nog een stapel."

De jongens en meiden crossen de hele dag door het dorp. "We zamelen geld in voor Charley want die heeft kanker", vertelt Stijn de Groot, "En dat geld dat kan hij dan gebruiken"

Het 7-jarige dorpsgenootje van de kerstbomenjagers ligt momenteel in het ziekenhuis. Recent werd er leukemie bij hem geconstateerd. Hij heeft al een hele reeks behandelingen achter de rug en ligt nu te herstellen van een stamceltransplantatie. Het geld dat wordt ingezameld, is nodig voor het oude huis van het gezin in Waarland.

Vocht

"De fundering van het huis is niet goed waardoor er allemaal vocht uit de grond in de muren trekt", vertelt Frenchie van der Linden. Zij is niet alleen de hartsvriendin van Charley's moeder Mandy maar ook voorzitter van Stichting Help Charley, "Voor ons zelf is zo'n vochtig huis al niet lekker maar als je geen afweersysteem hebt zoals Charley dan is dat gewoon niet goed."

Terwijl Charley's vader en moeder alle energie steken in de soms zware zorg voor het gezin, trekt Waarland alles uit de kast om het gezin te ondersteunen. De kinderen zamelen nu kerstbomen in maar er is ook een crowdfunding gestart en er komt nog een veiling en er worden later ook nog cupcakes verkocht. Er is al zo'n 46.000 euro maar dat is nog lang niet genoeg.