Injectiespuit eerste vaccinatie RAI toegevoegd aan collectie Amsterdam Museum

AMSTERDAM - Het Amsterdam Museum heeft de injectiespuit die vanochtend gebruikt werd om de eerste Amsterdamse verpleegkundige te vaccineren tegen het coronavirus, aan haar collectie toegevoegd. "Dat had nog wel wat voeten in aarde", vertelt conservator Annemarie de Wildt aan NH Radio Lunchroom .

In het Amsterdam Museum loopt momenteel de online tentoonstelling 'Corona in de Stad'. Die tentoonstelling toont hoe het leven van Amsterdammers (tijdelijk) is veranderd in coronatijd en hoe Amsterdammers met deze veranderingen omgaan.

Voor het museum is het belangrijk dat deze collectie continu wordt aangevuld. "Het verhaal verandert natuurlijk. In maart speelden er heel andere dingen dan dat er nu spelen", benadrukt conservator Annemarie de Wildt.

'Spuit als duizenden'

Nu kan daar een injectiespuit aan worden toegevoegd. "Het is natuurlijk een spuit zoals er duizenden zijn, maar we vonden het toch bijzonder om de eerste die in de RAI is gebruikt op te nemen in de collectie."

Volgens Annemarie kon dat niet zomaar: "Normaal mag dat ook niet, dus hij is ook zorgvuldig gereinigd voordat 'ie meeging."

Leeg flesje vaccin

De eerste spuit in Amsterdam werd vorige week al gezet, maar van die gebeurtenis heeft het museum al iets anders. "Daarvan krijgen we het lege flesje met de eerste batch van het vaccin dat naar Amsterdam gegaan is. Toch een mooie aanwinst."