VLOG: Desi loopt mee met 'Schoon Enkhuizen'

ENKHUIZEN - Binnen twee weken is het initiatief van Judith van Duijne uitgegroeid tot een kleine organisatie 'Schoon Enkhuizen'. Samen met andere vrijwilligers ruimt Judith zwerfafval op in Enkhuizen. Desi stak haar handen uit de mouwen en hielp mee.

Dat de actie succesvol is, is ook te zien als Desi aankomt op het Boschplein in Enkhuizen. Er staan meer dan acht vrijwilligers klaar, op anderhalve meter afstand, met afvalgrijpers en vuilniszakken in de aanslag. Er wordt kort besproken welke richting elk duo op gaat en zo wordt er een heel deel van Enkhuizen opgeruimd.

Ingrid, één van de vrijwilligers, vertelt aan Desi dat zij zich altijd erg verwonderd over de hoeveelheid afval op straat. "Het is slecht voor het milieu en voor de beestjes", vertelt Ingrid. Toen zij het initiatief van Judith voorbij zag komen, hoefde Ingrid dus ook niet lang na te denken over of zij mee wilde doen.

De groep is in een korte tijd uitgegroeid tot 35 leden en zij willen actief bijdragen aan een schoner Enkhuizen en één van de leden grapt zelfs: "Het is nu nog 'Schoon Enkhuizen', maar dat wordt: Schoon West-Friesland". Samen kun je de wereld een stukje mooier maken, luidt de missie.

Opruimen en doorgeven

De leden ruimen het zwerfafval op, maar meldden ook via een app aan de gemeente als er bijvoorbeeld ergens tuinafval is gestort op een plek waar dit niet hoort. Ook Desi komt in het plantsoen tuinafval tegen en een deel van een krantenwijk: "Degene die deze krantenwijk loopt, wilde even iets eerder klaar zijn".

Benieuwd naar wat ze allemaal tegenkomen en hoeveel er is opgeruimd? Bekijk dan de video.