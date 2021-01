Schone Enkhuizer straten én saamhorigheid: veel animo voor Judiths afvalwandelingen

ENKHUIZEN - Judith van Duijne richtte een groepje op om samen met andere vrijwilligers afval op te ruimen in Enkhuizen. De eerste keer dat ze afval ging rapen kroop ze een beetje beschaamd weg in haar sjaal: "Ik voelde mij een klein beetje idioot." Maar al snel kwam zij erachter dat de waardering groot is en dat er meer mensen zijn die graag een bijdrage leveren aan een schone omgeving. "Ik hoop dat als meer mensen zich aanmelden het normaler wordt om rotzooi op te ruimen."

Tijdens wandelingen met haar gezin kwam Judith zoveel afval tegen dat ze op het idee kwam om een afvalgrijper te kopen. Na de eerste wandelingen met grijper, schrok ze enorm van de hoeveelheid afval die zij en haar gezien van de straat haalden en besloot een foto van het verzamelde zwerfvuil op Facebook te delen.

"Ik kwam er toen achter dat er meer mensen waren die afval raapten en dat er meer mensen zijn die dat willen doen", vertelt Judith. Al snel was er sprake van een groep, die geregeld op pad gaat om afval te rapen. "En die groep vrijwilligers groeit snel", zegt Judith. De Facebook-groep telt inmiddels 22 leden, maar Judith maakte ook een Whatsapp-groep aan.

De afvalwandeling

Via Facebook of Whatsapp bespreken de vrijwilligers onderling op welke dag zij een afvalwandeling gaan maken en wie er dan meelopen. "Wij spreken dan af op een plek in Enkhuizen. Die plek bepalen wij door op te letten waar veel afval op straat ligt", legt ze uit.

Judith: "Ik neem dan mijn afvalgrijpers mee, want sommige mensen hebben die niet zelf. Verder hebben we handschoenen en vuilniszakken mee." In groepjes van twee, vanwege de coronamaatregelen, gaan ze verschillende kanten op om afval te rapen. "Wanneer de vuilniszak vol is, zetten we die bij de auto neer en pakken we een nieuwe zak", legt Judith uit.

Zo liep het groepje vandaag voor de tweede keer om afval op te ruimen. De eerste keer liepen ze met z'n vieren en deze keer met z'n vijven.