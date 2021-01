Van windmolens tot kaas en bitterballen: Zaandam komt tot leven in Braziliaanse stad

ZAANDAM - De Braziliaanse stad Nova Petrópolis is een nieuwe attractie rijker: Cidade Zaandam ofwel stad Zaandam. Een Braziliaanse man met Nederlandse wortels, André Krai (48), droomde ervan het land van zijn voorvaderen te eren. En dat is gelukt, met de reproductie van een typische Nederlandse stad in het klein. Zo kan je kaas en bitterballen kopen in de lokale supermarkt, bier drinken bij de Heineken-brouwerij en een molen bezichtigen van dichtbij. Que festa!

Cidade Zaandam in de Braziliaanse stad Nova Petrópolis - André Krai

Op zoek gaan naar een typische Nederlandse stad en dan uitkomen bij de stad Zaandam, heel verbazingwekkend is het niet. Maar de stad ook daadwerkelijk nabouwen aan de overkant van de oceaan, is een tweede. Toch is het gebeurd in de zuidelijk gelegen stad Nova Petrópolis in Brazilië. De 48-jarige André Krai heeft een waar 'attractiepark' gebouwd, genaamd Cidade Zaandam, waar geproefd kan worden van het Nederlandse leven. In een interview via Zoom legt de bedenker van het Braziliaanse Zaandam uit waar zijn passie voor Nederland vandaan komt. En ook hoe hij op het idee kwam de stad Zaandam na te bouwen. Het begint bij Krai zijn familiegeschiedenis. "Mijn oma kwam uit Nederland. Zo heb ik Nederland leren kennen. Ik ben gefascineerd door het land, door alle aspecten: de geschiedenis, natuur, gastronomie, kunst, architectuur. Alles vind ik mooi. En ik vind dat de stad Zaandam heel veel van deze mooie aspecten illustreert, dus daar wilde ik wat mee doen", zegt Krai. Tekst gaat verder onder de foto van het Zoom-gesprek

André Krai vertelt over zijn liefde voor Nederland en het bouwen van 'Cidade Zaandam' - NH Nieuws/Elise Spetter

De Nederlandse ambassade in Brazilië heeft Krai geholpen bij de bouw van het attractiepark, vertelt hij. Niet met het geven van geld, maar met het geven van informatie. "Over de cultuur bijvoorbeeld." Het attractiepark is volledig door Krai zelf gefinancierd, zegt hij. "Zo gek ben ik van Nederland." Zelf is Krai geboren en getogen in Brazilië - hij noemt zichzelf 'een afstammeling van Nederland' - en hij komt regelmatig in Nederland. "Ik ben er al zo'n twintig keer geweest. En elke keer raakte ik meer geïnspireerd." Kaas en bitterballen Cidade Zaandam is sinds een paar maanden open voor publiek. "Op 30 oktober 2020 zijn we opengaan. Nog maar kort dus", vertelt Krai. Maar dat mag de pret niet drukken. De stad beschikt over vrijwel alles wat je een gevoel geeft in Nederland te zijn: "Een bakkerij, restaurant, discotheek, Heineken-bar en brouwerij, en een lokale supermarkt met producten als kaas en bitterballen", zegt de bedenker trots. Tekst gaat verder onder de video

Cidade Zaandam - André Krai

Vanaf maart hopen ze ook in een klein theater de geschiedenis van Nederland te vertellen, alleen door de coronacrisis is dat nu nog niet mogelijk. "Dat kunnen we nog niet doen, want theaterstukken en andere voorstellingen met veel publiek zijn verboden in Brazilië." Echter zorgt het virus er niet voor dat het attractiepark de deuren helemaal moet sluiten. Daar is Krai blij mee, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat het coronavirus voor veel moeilijkheden zorgt in zijn land. "We zijn een arm land. Het is erg lastig voor ons om met het coronavirus om te gaan." Overeenkomsten tussen Nederland en Brazilië In het gesprek raakt Krai niet uitgepraat over hoe trots hij is op Nederland. "Het is een prachtig land", herhaalt hij telkens. Volgens de Braziliaan zijn er veel overeenkomsten op te noemen tussen Brazilianen en Nederlanders. "We delen onze liefde voor het voetbal en blijdschap. We zijn van nature blije mensen." Ook zegt hij dat het merendeel van de Brazilianen de Nederlanders erg sympathiek vindt. "Ze zijn altijd zo vriendelijk, daar houden we van." Tekst gaat verder onder de foto's

Cidade Zaandam André Krai

Cidade Zaandam André Krai

Cidade Zaandam André Krai

Cidade Zaandam André Krai

In Cidade Zaandam ontvangen ze mensen uit de hele wereld. "Uit Argentinië, Uruguay, Duitsland... Echt overal vandaan. En in de twee maanden dat we open zijn, hebben we vijftig Nederlanders ontmoet. Die waren dan hier op vakantie en hebben ons gevonden via het internet." En eenmaal binnen in het attractiepark, vielen vooral de bitterballen bij de Nederlandse toeristen goed in de smaak, zegt Krai. "Onze bitterballen zijn beter dan die in Nederland", grapt hij. Toekomst De toekomst ziet Krai rooskleurig in. Op dit moment trekt de Braziliaanse stad Nova Petrópolis zo’n 500.000 toeristen per jaar, maar met een ware toeristentrekpleister als Cidade Zaandam worden dat er misschien nog wel meer, denkt hij. En bij alleen Nova Petrópolis blijft het niet. Want Krai wil gaan uitbreiden in heel het land: niet met de stad Zaandam, maar met typisch Nederlandse producten. "We willen winkels gaan bouwen, met typische Nederlandse lekkernijen als stroopwafels en bitterballen." Voor de bezoeker blijft Cidade Zaandam, gelegen aan de autoweg, in ieder geval niet onopgemerkt. Want de grote molen die boven de traditionele Zaanse huisjes uitsteekt, is bijna niet te missen.

Cidade Zaandam vanaf de buitenkant - André Krai

Openingstijden Cidade Zaandam Cidade Zaandam is geopend van zondag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 22.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en feestdagen gaan de deuren open van 10.00 uur tot middernacht.