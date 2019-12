Zaandijkers strijden tegen 'moloch' tussen typische Zaanse huisjes

ZAANDIJK- Nee,nee en nog eens nee staat op bijna ieder raam op de lagedijk in Zaandijk. De bewoners verzetten zich teggen de plannen van een vijf verdieping tellend wooncomplex midden in de oude straat. "We zijn vooral boos dat we geen inspraak hebben gehad."

Verenigd in de stichting Cultuurhistorische Belangen Lagedijk eisen de bewoners dat de bouwers en de stad hun meer inspraak geven. Zij pleiten namelijk een lager gebouw. Nicolaesz Vlaming, woordvoerder van de de stichting, is boos dat de wijk zelf de gesprekken met de gemeente en de bouwers heeft moeten opstarten. "Er is geen enkele vorm van bewoners participatie geweest", vertelt hij tegen NH Nieuws.

NH Nieuws

De gemeente laat weten dat participatie met de buurt op dit moment eigenlijk de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar is, maar dat die niet verplicht is om dat te doen. Toch komt er in het nieuwe jaar een gesprek tussen met de wethouder, de ontwikkelaar en de buurtbewoners.

Quote "De burgemeester vond het ook nodig dat Sinterklaas hier vorig jaar werd binnengehaald, omdat deze buurt zo'n leuk plaatje is" Nicolaesz Vlaming - Stichting Cultuurhistorische Belangen Langedijk