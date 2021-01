Mulattieri schiet FC Volendam naar overwinning op koploper Cambuur

Aan de andere kant werd Volendam-doelman Joey Roggeveen een aantal keer van afstand getest. De schoten van Doke Schmidt en Mitchel Paulissen bleken echter geen groot probleem voor de sluitpost. De grootste kans voor Cambuur in de eerste helft kwam op naam van Robert Mühren. De Volendammer in Friese dienst kon van dichtbij de bal alleen niet om de uitkomende Roggeveen heen krijgen en dus zochten beide ploegen de kleedkamer op zonder te scoren.

FC Volendam begon het duel in Leeuwarden zonder Jari Vlak. De Volendamse middenvelder werd op het laatste moment uit de selectie gelaten omdat Vlak zich in de afronde fase bevond van een transfer naar FC Emmen . Met Samir Ben Sallam als de vervanger van Vlak op het middenveld kwam Volendam goed uit de startblokken en had de ploeg van trainer Wim Jonk al binnen vijf minuten op voorsprong moeten komen. Joris Kramer ging achterin bij Cambuur in de fout en schonk Mulattieri de bal op de rand van het strafschopgebied. De Italiaanse spits van Volendam schoot oog in oog met keeper Sonny Stevens jammerlijk op de paal.

Net zoals de eerste was ook de tweede helft in Leeuwarden erg aantrekkelijk om te zien. Ondanks speldenprikjes over en weer bleven uitgespeelde kansen vooralsnog wel uit. Nick Doodeman kreeg na ruim zeventig minuten de eerste echte grote kans van de tweede helft. Een afvallende corner kwam voor de voeten van de rechtsbuiten die niet nadacht en uithaalde. Het schot van Doodeman spatte uiteen op de vuisten van Stevens.

Italiaans goudhaantje

Een aantal minuten later was Mühren wederom gevaarlijk voor de thuisploeg. De huidige topscorer van de eerste divisie (18 doelpunten) schoot de bal dit keer op de paal. Net toen de wedstrijd in 0-0 leek te gaan eindigen haalde FC Volendam de trekker alsnog over. De ingevallen El Kadiri was ontsnapt op de linkerflank en gaf een afgemeten voorzet op Mulattieri. De spits faalde niet in de afronding en maakte van dichtbij zijn zevende treffer van het seizoen: 0-1.

Cambuur kon in de blessuretijd de achterstand niet meer ongedaan maken en dus pakte FC Volendam uiteindelijk de volle drie punten in Leeuwarden. Ondanks de nederlaag kroonde Cambuur zich wel tot kampioen van de tweede periode. FC Volendam blijft op de zesde plaats staan in de eerste divisie.