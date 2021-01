Jari Vlak vertrekt naar FC Emmen

FC Volendam wilde de transfer nog niet definitief bevestigen, maar laat wel weten dat Vlak vrijdagavond niet meer bij de selectie zit voor het duel tegen SC Cambuur. Vlak krijgt van de club de ruimte om af te reizen naar Emmen om de overgang definitief rond te maken. Het contract van Vlak bij FC Volendam zou aan het einde van dit seizoen aflopen. Naar verluidt houdt FC Volendam zo ook nog een transfersom over aan Vlak.

Jari Vlak debuteerde in het seizoen 2017/2018 voor FC Volendam in de bekerwedstrijd tegen Willem II. Sindsdien speelde Vlak 71 competitiewedstrijden en scoorde daarin negen keer.

Feest

Dit jaar raakte Jari Vlak zijn basisplaats in het elftal van Wim Jonk kwijt nadat hij in oktober aanwezig was geweest op een illegaal feest. Volendam legde vervolgens Vlak een disciplinaire schorsing op. In de weken daarna lukte het Vlak niet meer om een basisplaats af te dwingen. FC Volendam gunt de middenvelder nu de kans om de stap naar de eredivisie te maken.