Telstar kan goede reeks geen vervolg geven en verliest bij De Graafschap

Telstar wist dat het een zware avond zou gaan krijgen tegen de nummer drie van de eerste divisie. Bovendien moest Telstar het stellen zonder Benaissa Benamar, die eerder deze week een transfer maakte naar FC Utrecht. Met Welat Cagro in de verdediging als de vervanger van Benamar bleef Telstar in de beginfase van de wedstrijd goed op de been. Desondanks kregen de Witte Leeuwen een vroege tegentreffer te verwerken. De Graafschap-aanvaller Joey Konings werkte met enig fortuin een voorzet achter Jasper Schendelaar: 1-0.

Efficiëntie

Een aantal minuten na de openingstreffer kreeg Rashaan Fernandes een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Fernandes stond helemaal vrij in het strafschopgebied maar was echter te gehaast bij het afronden en zag zijn schot over het doel gaan. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft was De Graafschap opnieuw erg efficiënt in de afronding en werd de voorsprong verdubbeld. Een goed lopende aanval kwam terecht bij de akelig vrijstaande Ralf Seuntjens en de spits van de Superboeren schoot beheerst de 2-0 in de touwen.

