Brandweer biedt hulp aan verpleeghuis Gooiers Erf vanwege corona-uitbraak

HILVERSUM - Het brandweerpersoneel uit Gooi- en Vechstreek gaat het personeel van het Hilversume verpleeghuis Gooiers Erf de komende tijd ondersteunen. Dit is hard nodig, aangezien het verpleeghuis getroffen is door een corona-uitbraak, ook onder het personeel.

De brandweermensen gaan helpen met ondersteunende werkzaamheden, zoals het schenken van koffie aan de bewoners, hulp bij eetmomenten en het maken van een praatje met de bewoners.

Brandweercommandant bij veiligheidsregio's Flevoland en Gooi- en Vechtstreek John van der Zwan is trots dat de brandweer hulp biedt. "Het is mooi dat we elkaar in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen."

Inzet personeel

Maar, de inzet mag niet ten koste gaan van het eigen werk. Daarom worden geen brandweermensen ingezet uit de 24-uursdienst en ook geen mensen van de meldkamer. In plaats daarvan worden mensen uit de zogheten ondersteunende diensten ingezet en wordt bij vrijwilligersposten gekeken of mensen daar kunnen helpen.

Samen met de GGD en Gooiers Erf is een rooster gemaakt voor het brandweerpersoneel. Dit gaat vanaf maandag 11 januari in, voor een periode van een maand.