Extra mankracht om Hilversums verpleeghuis door coronasluiting te slepen: ook leger om hulp gevraagd

Verpleeghuis Gooiers Erf sloot afgelopen week de deuren nadat zes medewerkers en zeven bewoners besmet bleken met het coronavirus. Zes andere bewoners hebben corona-achtige klachten, maar nog geen positieve test. De besmette bewoners zitten in quarantaine en mogen niet van hun kamer af. Andere bewoners mogen wel van hun kamer af, maar mogen de afdeling niet verlaten. Ook de tuin van het verpleeghuis is niet toegankelijk.

Extra intensieve zorg

Het grootste deel van de bewoners van de Gooiers Erf heeft dementie. Dat maakt dat bewoners gedurende de coronasluiting 'extra intensieve zorg' nodig hebben, zo stelt Inovum. "Voor bewoners met dementie is het een grote opgave om weinig contact te hebben met elkaar vanwege onbegrip of door vergeetachtigheid", zo stelt Inovum.

De komende tijd wordt personeel van andere locaties ingezet op de Hilversumse locaties. Daarnaast worden er andere welzijnsmedewerkers en behandelaren ingezet om de bewoners te ondersteunen en wordt er gekeken of vrijwilligers een handje kunnen helpen.

Om de zorg voor de bewoners aan te kunnen heeft Gooiers Erf ook de hulp ingeschakeld van defensie en het Rode Kruis. Er wordt gekeken welke mogelijkheden daar nu voor zijn.

Tien dagen klachtenvrij

Het verpleeghuis gaat pas weer open als de laatste besmette bewoner zeker tien dagen klachtenvrij is. Hoe lang dat gaat duren, is gissen. Ondertussen is wel de afdeling van verpleeghuis Beukenhof in Loosdrecht van de zelfde zorginstelling wel weer open. Wachtend op de testresultaten was de afdeling ook gesloten. Er blijft niemand besmet.