VVD West-Friesland uit zorgen over opvang statushouders in krappe woningmarkt

WEST-FRIESLAND - De VVD-fracties van West-Friesland maken zich grote zorgen over de woningnood in de regio en denken dat er nog meer problemen komen als er extra woonruimte beschikbaar moet komen voor statushouders. Zij vinden net als gemeenten in de regio Alkmaar dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol duidelijk moet worden gemaakt dat de woningnood in de regio ontzettend hoog is en roepen de colleges van West-Friesland op om met een gezamenlijk standpunt te komen.