Discussies over opvang statushouders Bloemendaal, terwijl meesten al onderdak hebben

BLOEMENDAAL - De huisvestigingsproblematiek van statushouders in Bloemendaal kent een aparte wending. Na allerlei discussies over locaties voor bouwplannen voor tijdelijke huisvesting, blijkt dat veel statushouders al een woning toegewezen hebben gekregen. Een deel van de gemeenteraad is hier verbolgen over, omdat hiervoor bestaande sociale woningen zijn ingezet, waar ook andere woningzoekenden al jarenlang voor op de wachtlijst staat.

De raadsleden zijn verwonderd. Vooral omdat deze cijfers niet met hen gedeeld zijn. En omdat er eerder was afgesproken dat de huisvesting van de statushouders een niet te groot effect mocht hebben op de Bloemendalers zelf, die soms al jaren op de wachtlijst staan. "Natuurlijk moeten statushouders een kans krijgen om opnieuw te starten, maar er zijn andere woningzoekenden die nu met z'n drieën opgevouwen zitten te wachten", vindt raadslid Eva Voorham van D66 Bloemendaal.

Volgens de wethouder hebben de woningcorporaties 'op eigen initiatief' meer gedaan om statushouders in bestaande sociale woningbouw te vestigen dan met ze was afgesproken, nadat bleek dat het de gemeente in de problemen raakte. "Maar heb vertrouwen in de zorgvuldigheid van de corporaties die ook geen vedringing op de wachtlijst willen", riep de wethouder de Bloemendaalse gemeenteraadsleden op.

Blekersveld

Bloemendaal hoopte dat de nu geplaatste statushouders in de bestaande sociale woningbouw snel zouden kunnen doorstromen naar nieuwe huisvestiging op Blekersveld in Overveen. Door de aanhoudende protesten over de voorbereidende snoeiwerkzaamheden en de daaruit voorvloeiende onderzoeken naar de leefklimaat van vleermuizen en marters, kan de bouw nu niet eerder beginnen dan in augustus 2021.

Dit uitstel is pas onlangs gemeld aan de Provincie Noord-Holland, die met argusogen over de schouder van de gemeente meekijkt in verband met de achterstand in huisvesting van statushouders. De gestelde deadline van 31 december 2020 om alle 68 statushouders in Bloemendaal te vestigen wordt nu niet gehaald.

Bloemendaal wil wel doorgaan met de sanering van dit veld dat voorheen een vuilstortplaats was. De kosten hiervoor bedragen 450 duizend euro. Raadslid Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal roept op nu te stoppen met dit plan, omdat het merendeel van de statushouders nu toch al onderdak heeft. Maar Bloemendaal krijgt voor volgend jaar een nieuwe taakstelling om weer 38 mensen te huisvesten in afwachting van hun inburgering. En die noodzaak is dringend, stelt wethouder De Roy van Zuidewijn, omdat de asielzoekersopvangcentra in Nederland alweer 'voller dan vol' zijn.