Eerste 180 coronaprikken gezet in Alkmaars ziekenhuis: "Alle tijdslots zaten vol"

ALKMAAR - De eerste medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar hebben hun coronaprik gekregen. Gistermiddag om 15.30 uur is begonnen met de eerste vaccinatieronde voor het personeel van de acute zorg. Het prikken ging in de avond door. Ook vandaag en morgen wordt er in Alkmaar gevaccineerd. Op de locatie in Den Helder wordt morgen begonnen.