Noordwest Ziekenhuisgroep begint morgen met vaccineren van personeel

Morgen aan het eind van de middag worden de eerste vaccinaties gegeven aan ziekenhuispersoneel van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Een woordvoerder kan nog niet zeggen hoe laat en op welke locatie (Alkmaar of Den Helder) morgen wordt begonnen.

In onze provincie wordt vandaag alleen gestart in de ziekenhuizen met het inenten van ziekenhuispersoneel dat acute hulp verleent. De vaccinatie van al het andere zorgpersoneel start in Noord-Holland op 15 januari, behalve in Amsterdam. Daar start de GGD al op 11 januari met vaccineren.

Twee vaccinaties

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil dat eind september iedereen in Nederland de kans moet hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het vaccin van Pfizer en BioNTech moet twee keer worden toegediend, waarbij de tweede vaccinatie idealiter 21 dagen na de eerste plaatsvindt voor maximale bescherming.