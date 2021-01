Smeulbrand in cacaofabriek Zaandijk na ruim een dag volledig geblust

ZAANDIJK - De brand in cacaofabriek Olam Cocoa aan de Bijenkorfstraat in Zaandijk is na ruim een dag nu echt volledig uit. Even voor 12.30 uur gaf de brandweer het sein dat de smeulbrand onder controle is. Daarmee komt er voor hen een einde aan een operatie die in de nacht van maandag op dinsdag begon.

In die nacht ontstond rond 2.30 uur de brand in een technische installatie, waar de cacao wordt verwerkt. "Wij maken cacaomassa in de vorm van cacaoboter en cacaokoek", zei directeur Eric Nederhand gisteren tegen NH Nieuws. "Die cacaokoek wordt van de ene ruimte naar de andere geblazen, maar moet daarvóór wel worden vermalen. Bij dat vermalen is een vonk ontstaan, die is meegeblazen naar de silo, waar een smeulbrand is ontstaan."

De brandweer besloot om de silo's leeg te halen om smeulende resten te kunnen blussen. Gisteravond werd begonnen aan het 'aftappen' van een tweede silo en vanochtend werd dat proces afgerond, zegt een woordvoerder van de brandweer. "We hebben overal gezocht en gekeken, zodat er geen ontwikkeling van nieuw vuur meer mogelijk was. De brand is nu echt helemaal uit."

Ploegen

Net als de nacht ervoor, heeft de brandweer ook afgelopen nacht in ploegen gewerkt om de klus te klaren. "De collega's hebben net als de dag daarvoor in de normale wijze doorgewerkt en om de zoveel uur elkaar vervangen", zegt de brandweer. Gisternacht ging het om zo'n 40 brandweerlieden die daarbij ingezet waren. Hoeveel mensen er vannacht met blussen bezig waren, is niet duidelijk. "Maar het zijn een aantal verschillende ploegen, want het is natuurlijk wel intensief werk."

De fabriek heeft gisteravond het productieproces alweer kunnen opstarten. Wel is er door de brand 40.000 kilo afgetapte cacaokoek verloren gegaan, omdat er een rooksmaak aan zit en daardoor niet maar kan worden gebruikt. Er is niemand bij de brand gewond geraakt.