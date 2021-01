40.000 kilo cacao verloren door smeulbrand in fabriek Zaandijk

ZAANDIJK - De bestrijding van een brand in cacaofabriek Olam Cocoa aan de Bijenkorfstraat in Zaandijk vergt veel uithoudingsvermogen en geduld. In totaal zijn er sinds afgelopen nacht zo'n 40 brandweerlieden in touw geweest om het vuur onder controle te krijgen. "En de verwachting is dat het nog wel tot vanavond gaat duren."



Dat zegt Jason Doorson, voorlichter van dienst van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland tegen NH Nieuws. De brand ontstond vannacht rond 2.30 uur in een technische installatie, waar de cacao wordt verwerkt, en werd opgemerkt door een werknemer van de fabriek. "Wij maken cacaomassa in de vorm van cacaoboter en cacaokoek", vertelt directeur Eric Nederhand aan NH Nieuws. "Die cacaokoek wordt van de ene ruimte naar de andere geblazen, maar moet daarvóór wel worden vermalen. Bij dat vermalen is een vonk ontstaan, die is meegeblazen naar de silo, waar een smeulbrand is ontstaan." Aftappen Die brand heeft zich in de berg cacao voortgezet, maar omdat een smeulbrand in een berg cacao in een silo zich niet makkelijk laat blussen, is besloten de silo leeg te halen door hem 'aan de onderkant af te tappen'. De eigen bedrijfsbrandweer is gespecialiseerd in dat proces, maar heeft vanwege de omvang van de werkzaamheden de hulp van de gemeentebrandweer ingeroepen.

Bij het aftappen van de eerste silo, rond het middaguur, kwam een flinke hoeveelheid rook vrij. De veiligheidsregio waarschuwde omwonenden daarom om ramen en deuren gesloten te houden. Na het aftappen van iedere lading cacaokoek wordt deze afgeblust, om zo eventuele smeulende resten te doven. Inmiddels zijn de bedrijfsbrandweer en de brandweer onder leiding van de veiligheidsregio bezig met het aftappen van de tweede silo. "Dat is uit voorzorg", aldus Nederhand. Ook de Veiligheidsregio verwacht dat de werkzaamheden rond de tweede silo niet gepaard zullen gaan met rookoverlast voor omgeving. "Maar het is een dynamisch proces, als de situatie verandert, zullen we daarover op Twitter communiceren", aldus woordvoerder Doorson. 40.000 kilo cacaokoek De 40.000 kilo afgetapte cacaokoek moet worden afgeschreven en kan dus niet meer worden gebruikt. "Daar zit een rooksmaak aan", aldus Nederhand. Toch zal de uiteindelijke schadepost meevallen, stelt de directeur. "Het is vervelend, want iedere schade is zonde." Hij verwacht dat na de vervanging van enkele filters, de silo's morgen weer kunnen worden gebruikt. "En dat we het productieproces vanavond weer kunnen opstarten." Een geluk bij een ongeluk vindt Nederhand dat het bij materiële schade is gebleven. "Er hebben zich geen persoonlijke incidenten voorgedaan."