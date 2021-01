DEN HELDER - In de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is te zien dat de bevolking in de gemeente Den Helder opnieuw licht groeit. Twee jaar terug werd de kentering na een jarenlange krimp van het aantal inwoners al duidelijk. Hoewel het slechts om kleine aantallen gaat, zette ook in 2020 de groei voorzichtig door.

CBS

"Ik heb begrepen dat er afgelopen jaar zo'n 300 inwoners bij zijn gekomen", zegt wethouder Pieter Kos van de gemeente Den Helder." Begin deze eeuw begon het inwoner aantal te dalen in Den Helder. In het jaar 2002 waren er nog 60.083 inwoners, in 2019 waren dat er bijna 4500 minder, er waren er nog maar 55.600 inwoners. Volgens wethouder Kos had de daling vooral te maken met de bezuinigingen op Defensie. Tekst gaat verder onder de video...

Bevolking Den Helder groeit voorzichtig verder: "Ze staan te rammelen aan de poort" - NH Nieuws

Inmiddels is de jarenlange krimp omgebogen in groei. In 2019 kwamen er zo'n 800 nieuwe inwoners bij. In 2020 kwamen daar nog zo'n 300 bij waardoor afgelopen oktober de teller op 56.432 inwoners kwam te staan. Volgens wethouder Kos zijn er twee oorzaken voor deze groei aan aan te wijzen. "Er gaat weer meer geld naar de Marine en Den Helder heeft stevig in zichzelf geïnvesteerd." Tekst gaat verder onder de video...

Quote "Het is een prettige plek geworden om te wonen" Pieter kos, wethouder Den helder

Kos verwacht dat de groei ook de komende jaren nog zal doorzetten. "De groei is positief. De balans is weer terug in de stad. Veel gezinnen kiezen voor Den Helder. Je kan hier nog een relatief betaalbare woningen kopen", zegt Kos. Hij ziet dat er veel werk is in de stad en ook dat de vraag naar woningen groot is. "Er zitten nog diverse bouwprojecten aan te komen. Het is inmiddels niet meer 'wij bouwen en hopen dat er iemand komt', nee, de mensen staan echt te rammelen aan de poort."