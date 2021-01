Deze man woonde naast vuurwerkexplosief: "Oh? Wist niet dat er zoveel politie was"

ALKMAAR - Een voorbijganger spotte de grijze buis toen ze door de wijk 't Rak liep: gisteravond rukte de politie massaal uit voor een vermeend explosief, gemaakt van vuurwerk . Overal waren politielinten en even was er sprake van een massale ontruimting. De directe buurman aan de Gaffelstraat, waar de bom werd gevonden, reageerde lichtelijk verrast tegen NH Nieuws. "Ze belden aan dat er een explosief lag en ik aan de andere kant van mijn huis moest zitten."

Rond 19.00 uur stond de wijk vol met politieauto's, ambulance en auto's van defensie. Er was een zelfgefabriceerde vuurwerkbom gevonden. Hoewel in de loop van de avond bleek dat er helemaal geen woningen ontruimd hoefden te worden, zorgde het wel voor wat rumoer in de wijk.

"Ik vraag me af wie er zoiets gaat maken thuis. Straks wordt ik ook opgeblazen", aldus een 17-jarige buurtbewoner buiten op straat stond te wachten.

