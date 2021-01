Zelfgeknutselde vuurwerkbom gevonden in woonwijk, EOD maakt explosief onschadelijk

Op een foto is te zien de vuurwerkbom in de open lucht, tegen een gevel aan stond. Het gaat om stuk pvc-buis dat was gevuld met een nog onbekend materiaal.

"Als het een cobra is, weet je wat er in zit, maar hier staat geen merk of naam op", verklaart een politiewoordvoerder waarom de hulpdiensten aanvankelijk groot alarm sloegen. NA advies van de EOD bleek dat evacuatie van bewoners toch niet nodig was. De politie heeft de restanten voor onderzoek meegenomen naar het bureau. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Buurtbewoner

NH Nieuws-verslaggever Maaike Polder sprak ter plaatse met buurtbewoner Alex (17). "Ik heb van een agent gehoord dat er een zelfgemaakte bom is. Ik zat gewoon binnen en toen zag ik allemaal auto's en EOD de straat in rijden, dus ik wou even kijken wat er was gebeurd."