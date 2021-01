Roda JC een maatje te groot voor Jong AZ

WIJDEWORMER - Jong AZ moet in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar meteen de meerdere erkennen in Roda JC. De Limburgers wonnen met minimaal verschil in Wijdewormer, maar op de overwinning valt weinig af te dingen: 0-1.

Bij Jong AZ stond Sem Westerveld voor de eerste keer onder de lat. De 18-jarige doelman is de zoon van oud-international Sander Westerveld en maakte zijn debuut in het betaald voetbal. Tegen de Limburgers kon hij zijn kwaliteiten meteen laten zien, want de doelman werd behoorlijk aan het werk gezet op een ijskoud trainingscomplex in Wijdewormer.

Roda JC de meeste, Jong AZ de beste

Jong AZ kwam weliswaar tot de meeste kansen in de eerste helft, maar Roda JC was veruit de gevaarlijkste voor rust. Hoewel de eerste kans meteen een hele grote was voor Wijdeboer, moest Jong AZ vooral in de achtervolging.

Patrick Pflücke was de man die voor het meeste gevaar zorgde. Met een schuiver voorlangs, een afstandsschot van veertig meter en een volley nam hij Westerveld goed op de proef, maar die stond steeds als een solide doelman in de weg. Echter was Jong AZ via Des Kunst het dichtst bij een treffer. De middenvelder kreeg een lange bal van Peer Koopmeiners perfect in de loop en schoot de bal vanaf de rand van de zestien snoeihard tegen de lat.

Kansenregen

Na rust trapte Roda JC meteen het gaspedaal in. De bezoekers kregen een aantal mogelijkheden via oud-AZ'er Erik Falkenburg, Patrick Pflücke en Thijmen Goppel, die steeds razendsnel via de zijkant oprukte.

Westerveld bewees na rust dat hij van waarde was voor het team van Michel Vonk. Op de inzet van Goppel tik hij de bal tegen de paal. Maar een paar minuten later was hij wel gezien; Pflücke kopte raak uit een voorzet van de rechterkant.

Volwassenheid

Jong AZ kwam er een aantal keren nog wel gevaarlijk uit via Margeret en Alllouch, maar tot een echte grote kans kwamen de Alkmaarders niet meer. Roda JC, dat dit seizoen vaak in de slotminuten nog een tegengoal te verwerken kreeg, hield in Wijdewormer het doel wel schoon en ging met drie punten in de tas weer richting Zuid-Limburg.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Jacobs, Berkhout, Gullit, Gemmel; Koopmeiners, Kunst, Buurmeester; Margaret, Wildeboer, De Jong

Opstelling Roda JC: Hoekstra; Marzo, Luijckx, Lambrix, Ioannou; Klaasen, Pflücke, Bakker; Goppel, Falkenburg, Bouchouari