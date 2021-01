Doelman Westerveld voor het eerst onder de lat bij Jong AZ

WIJDEWORMER - Jong AZ treedt maandagavond (18.45 uur) met Sem Westerveld onder de lat aan tegen Roda JC. De 18-jarige doelman, zoon van oud-international Sander Westerveld, maakt zijn debuut in de eerste divisie.

Westerveld neemt de plek in van Mees Bakker, die niet bij de selectie van de beloften zit. Elber Evora is de reservedoelman van de Alkmaarders. Verder stuurt coach Michel Vonk de bekende namen het veld in voor de ontmoeting met de nummer tien van de competitie.

Nieuweling op de bank

Bij Roda JC zit oud-speler Roel Brouwers op de bank als eindverantwoordelijke. Coach Jurgen Streppel zit in quarantaine nadat hij in aanraking is geweest met iemand die corona heeft. Ook assistent-trainer Remond Strijbosch en keeperstrainer Rein van Duijnhoven ontbreken.

Bij de Limburgers start Castricummer Kees Luijckx centraal achterin. Oud-AZ'er Erik Falkenburg is de spits van Roda.

De wedstrijd in Wijdewormer start om 18.45 uur.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Jacobs, Berkhout, Gullit, Gemmel; Koopmeiners, Kunst, Buurmeester; Margaret, Wildeboer, De Jong

Opstelling Roda JC: Hoekstra; Marzo, Luijckx, Lambrix, Ioannou; Klaasen, Pflücke, Bakker; Goppel, Falkenburg, Bouchouari