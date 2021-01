Hilversum zondag decor van demonstratie tegen lockdown: 500 tot 800 mensen verwacht

HILVERSUM - Het Hilversumse Marktplein vormt komende zondag het decor van een nieuwe demonstratie tegen de lockdown en andere coronamaatregelen. Er komen naar verwachting 500 tot 800 mensen om te protesteren, zo bevestigt actiegroep Nederland in opstand aan NH Nieuws. De actiegroep is momenteel 'in goed overleg' met de gemeente Hilversum over hoe de demonstratie goed kan verlopen.

Het is niet de eerste keer dat er een groep demonstranten naar Hilversum komt om te demonsteren tegen de coronamaatregelen. Nog geen maand geleden stond er een protest gepland op het Heksenweitje, dat een dag van te voren werd verboden door burgemeester Broertjes omdat demonstranten zich volgens hem al vooraf niet aan de gemeente afspraken hielden en de sfeer initimiderend werd. Er kwamen uiteindelijk wel tientallen demonstranten naar Hilversum, waarop de politie besloot in te grijpen.

"Als wij dat willen, mogen wij altijd ons geluid laten horen. En dat willen we ook in Hilversum doen"

De voor komende zondag aangekondigde demonstratie is een antwoord op het eerder verboden protest, stelt Nederland in opstand-voorman Tinus Koops. Hoewel de actiegroep niet achter het eerdere protest zat, voelen ze zich wel betrokken. "We vinden het erg dat deze demonstratie is verboden. Demonstreren is een grondrecht, zulke verboden vinden wij veel te ver gaan. Als wij dat willen, mogen wij altijd ons geluid laten horen. En dat willen we ook in Hilversum doen", stelt Koops. "Wij zijn tegen de lockdown en tegen alle andere coronamaatregelen. Dat het coronavirus er is ontkennen wij absoluut niet, maar wat er nu gebeurt gaat gewoon te ver."

De demonstratie tegen de coronamaatregelen en de lockdown van komende zondag op het Marktplein duurt van ongeveer 13.00 tot 17.00 uur en werd een paar dagen geleden al aangekondigd op Facebook. "Tegen de lockdown, voor mensenrechten en voor kinderrechten", zo staat te lezen. "Onder het mom van het coronavirus werd onze kerst verpest en onze vrijheden afgenomen. We worden gedwongen tot het dragen van bescherming, waarvan is aangetoond dat het niet helpt. Doe je het niet krijg je een boete of word je een supermarkt uitgesleurd. Mondkapjes voor kinderen, scholing en opvoeding loopt gevaar, het mkb wordt gewoon gekielhaald. En pinokkio blijft maar lachen. Genoeg is genoeg."

Hoeveel demonstranten er precies op de manifestatie afkomen is nog niet helemaal duidelijk. "We gaan uit van 500 tot 800 mensen. Dat aantal hebben we ook aan de gemeente doorgegeven. Ik ga er vanuit dat er ook wel zo'n grote groep komt", aldus Koops.

Meerdere sprekers

De demonstratie heeft een vol programma met meerdere sprekers. "Er worden onder meer toespraken gehouden door Willem Engel en Mordechai Krispijn van Viruswaarheid en door Marjon Wijenberg en mijzelf namens Nederland in opstand", vervolgt Koops. "Daarnaast staan er een paar optredens gepland van artiesten die ook geraakt worden door alle coronamaatregelen."