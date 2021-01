Kerk Petten krijgt na lange zoektocht uitbater die er winkel en horeca van maakt

PETTEN - Er is een paar jaar overheen gegaan, maar nu lijkt de gemeente Schagen dan toch een ondernemer te hebben gevonden die van de kerk in Petten een horecagelegenheid wil maken. De Ursemse Tanja de Roos, ook eigenaar van een kledingzaak in Egmond aan Zee, gaat er een combinatie van winkel en horeca van maken.

Het lijkt een gewaagd besluit om juist nu, tijdens de coronapandemie, een nieuw bedrijf op te zetten. En dan ook nog deels in de horeca, een branche die in 2020 noodgedwongen maanden de deuren moest sluiten. Maar Tanja de Roos ziet het zitten, zo meldt ze op Facebook.

"2021 gaat een jaar zijn van nieuwe avonturen", meldt ze enthousiast. "Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. De meest coole accommodatie is gevonden: de kerk in Petten." In de kerk zal ze dezelfde (kleding)merken verkopen als ze nu doet in haar winkel in Egmond aan Zee.

"De ontelbare mogelijkheden die daar voor ons liggen zijn we lekker aan het uitwerken", vervolgt ze. "Klein tipje van de sluier... het gaat een mooie combinatie worden van horeca en winkel." Wanneer de nieuwe winkel opengaat, is nog niet bekend.

Administratieve rompslomp

De kerk op het Plein 1945 wordt al een tijd niet meer als kerkgebouw gebruikt en Schagen wilde er al in 2018 vanaf. Toen was er, onder meer vanwege de administratieve rompslomp, niemand voor te porren. Vorig jaar wijzigde de gemeente het bestemmingsplan zelf, in de hoop de verkoop alsnog voor elkaar te krijgen. Dat is dus gelukt.