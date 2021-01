Eigenaar pand plofkraak: "Belang van pinautomaat groot voor stad, maar angst blijft"

ENKHUIZEN - De schrik zit er goed in bij de eigenaar van het pand in Enkhuizen waar vanmorgen een plofkraak plaatsvond . Doelwit van de kraak was een automaat waar ondernemers geld mee kunnen storten naast het pinautomaat. Dat zo'n automaat op je gevel risico's met zich meebrengt, daar was de eigenaar zich van bewust. "We hebben eerder overwogen of we dit wilden houden, maar de binnenstad heeft er belang bij."

De Vesting Makelaars zit met haar makelaarskantoor in het voormalig Rabobank-gebouw dat vanmorgen doelwit was van een plofkraak. Directeur Rumo Traets werd vanmorgen vroeg uit zijn bed gebeld door de meldkamer van de politie. "Of ik me wilde aankleden, een kopje koffie wilde nemen en naar de zaak kon komen, want de gevel lag in elkaar door een plofkraak."

Niet echt lekker wakker worden voor Traets, maar bij aankomst viel de schade hem mee. "We hebben ruitschade en het ruikt er naar verbrand geld, maar de gevel stond nog overeind."

De geringe schade is volgens hem te danken aan de voormalige bestemming van het gebouw. "Doordat dit gebouw als bankgebouw is gebouwd, heeft het de nodige extra versteviging en dat is in dit geval een voordeel."

'Hufterproof' gebouw

Maar het feit dat Traets met zijn bedrijf in een voormalig bankgebouw zit, heeft ook nadelen: die geldautomaten in zijn gevel. Eerder overwoog hij ze al te verwijderen. "De afgelopen maanden horen we vaker over plofkraken en dat zet je wel aan het denken. We hebben destijds besloten ze te houden: de automaten zijn hufterproof en we hebben ons goed laten verzekeren."

Een besluit waar hij nog steeds achter staat. "Het is een van de laatste buitenpandige geldautomaten van de binnenstad, sowieso binnen de vestingmuren. De ondernemers zijn er bij gebaat dat het blijft en wij hebben daar een verantwoordelijkheid in te nemen."

De ondernemer gaat er vanuit dat de verzekering de schade dekt, maar daarmee is de spanning niet weg. "Die angst blijft wel. Ik hoop vooral dat die gasten nu gewoon doorhebben dat zulke acties geen zin hebben: je krijgt ze er niet mee kapot", besluit Traets.