Plofkraak op geldautomaat in Enkhuizen: "In ons dorpje, dat zou je toch niet denken"

ENKHUIZEN - Op een geldautomaat van de Rabobank aan de Molenweg in Enkhuizen is rond 04.30 uur een plofkraak gepleegd. De explosie heeft flinke schade veroorzaakt, zegt de politie. Onder meer de ruiten van het bankpand zijn gesprongen. Er zijn geen personen gewond geraakt.

De daders van de plofkraak zijn nog niet opgepakt. "Getuigen zagen twee personen zien wegscheuren op een voertuig", zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Via een bericht op Burgernet vroeg de politie mensen nog om uit te kijken naar de verdachten, maar uiteindelijk zijn ze niet meer gevonden. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt bij de plofkraak.

Het gaat om een automaat waar ondernemers geld mee kunnen storten. Eind 2019 besloot de Rabobank samen met andere banken al hun geldautomaten af te sluiten tussen 23.00 uur en 07.00 uur, vanwege eerdere plofkraken.

Vuurwerk

De explosie vond rond 04.30 uur plaats. Buurtbewoners schrokken er wakker van. "Ik was net naar het toilet geweest en ik stap in m'n bed, nou ik zat gelijk weer rechtop. Een geweldige knal", zegt een bewoner van het nabijgelegen woonzorgcomplex de Herfstzon. Dat het om een plofkraak ging, had hij niet verwacht. "Hier in de buurt heb je die knallen wel nog steeds na Oud en Nieuw, dus ik heb er verder geen aandacht meer aan geschonken."

Ook een andere buurtbewoonster dacht in eerste instantie aan vuurwerk. "Ik dacht: welke idioot is nu nog buiten met vuurwerk? Want het is hartstikke koud. Hè, in ons dorpje, dat zou je toch niet denken."