Ook Katja Schuurman pleit voor kleidijk Uitdam: 'Waterschap, zet onwil aan de kant'

UITDAM - Net als veel van haar dorpsgenoten maakt actrice Katja Schuurman zich zorgen over de plannen van het Hoogheemraadschap om de groene dijk in Uitdam te vervangen voor een betonnen waterkering.

Eerder vandaag berichtte NH Nieuws over de plannen van het Hoogheemraadschap en de weerstand die die plannen bij Uitdammers oproepen. Dat de dijk vervangen moet worden, staat vast, maar de wijze waarop leidt tot veel ongebegrip.

Volgens het Hoogheemraadschap is een kleidijk vanwege erosie niet veilig genoeg, maar dorpsbewoners hebben experts gesproken die zeggen dat een kleidijk 'binnen de veiligheidsmarges' mogelijk is. Als uiting van rouw hebben dorpsbewoners zwarte vlaggen op de dijk geplaatst

Ook de actrice heeft een zwarte vlag geplaatst. In een post op Instagram laat Schuurman weten zich zorgen te maken over de 'betoverend mooie, monumentale dijk, vlak bij Amsterdam'. "En dat deze voor eeuwig verwoest dreigt te worden door beton." Ze citeert een dorpsgenote: "Er is een alternatief: een kleidijk. Waar makkelijk gras op kan groeien. Deze kleidijk wordt nu al wel goed bevonden voor de Waddenzee."

'Beste oplossing'

Schuurman hoopt dat het Hoogreemschap zich nog eens achter de oren krabt en 'haar onwil aan de kant zet'. "Ik hoop dat ze dat niet ziet als gezichtsverlies, maar juist als teken van kracht. En dat ze, samen met ons, voor de beste oplossing wil gaan."