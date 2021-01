Telstar-trainer Jonker na 5-2 overwinning: "Cadeautjes goed uitgepakt"

VELSEN-ZUID - Telstar versloeg zondag NEC met ruime cijfers. In het eigen stadion wonnen de Witte Leeuwen met 5-2 en dus verscheen Telstar-trainer Andries Jonker na afloop zeer tevreden voor de camera.

Telstar kwam op 1-0 door een enorme blunder van NEC-keeper Norbert Alblas. "Af en toe heb je het geluk nodig", zegt Jonker. "Het goede vandaag was dat we het cadeautje ook aanvaard hebben. We schieten de ballen goed binnen." Jonker was niet alleen tevreden met zijn aanval, maar zag ook een ijzersterk optreden van zijn defensie. "Iedereen heeft hard gewerkt. Het zat achterin potdicht. Veel overtuiging in de duels", aldus een blije Jonker.

Quote "Ik ga ervan uit dat Soto hier bij Telstar blijft" Telstar-trainer Andries Jonker

Sebastian Soto Telstar-aanvaller Sebastian Soto begon op de bank en daardoor ging het gerucht dat de Amerikaanse spits misschien op het punt stond om terug te keren naar zijn werkgever Norwich City in Engeland. Jonker: "Vandaag kreeg Soto gewoon rust omdat we vrijdag weer spelen. Maar we zijn inderdaad wel in afwachting van de regels omtrent de Brexit. Die heeft invloed. Zijn club weet ook nog niet hoe en wat. Maar ik ga ervan uit dat hij hier blijft." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-verdediger Ilias Bronkhorst was op zijn beurt opgelucht dat de nare smaak van de 1-7 thuisnederlaag van vorig jaar nu weg is gepoetst. "We hadden vandaag wat recht te zetten", zei Bronkhorst na afloop. "We zeiden van tevoren tegen elkaar dat zoiets niet nog een keer ging gebeuren. Gelukkig gebeurde dat ook niet. We schoten vanavond de kansen die we kregen er ook in." De volgende wedstrijd van Telstar is vrijdag 8 januari tegen De Graafschap.

