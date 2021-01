Blunders NEC-keeper Alblas leiden ruime zege Telstar in

VELSEN-ZUID - Telstar is 2021 begonnen met een ruime zege op NEC. Door twee blunders van Norbert Alblas gingen de Witte Leeuwen rusten met 3-0. In de tweede helft kwam de overwinning niet meer in gevaar: 5-2.

Norbert Alblas baalt na zijn blunder die de 1-0 inleidde - Orange Pictures / Broer van den Boom

In de openingsfase tastten beide ploegen elkaar af zonder mogelijkheden. NEC-doelman Norbert Alblas ging in de fout en leverde de bal in bij Gyliano van Velzen. De aanvaller krulde vervolgens raak achter Alblas: 1-0. Hierna volgde een periode in de wedstrijd waarin beide ploegen nauwelijks gevaarlijk werden. Na twintig minuten dachten de gastheren een penalty te krijgen vanwege hands, maar dit werd weggewuifd door scheidsrechter Clay Ruperti. Van Velzen maakt zijn tweede van de wedstrijd, nadat Alblas een schot van Daniel Adshead niet goed wegwerkte. De aanvaller schoot de bal onder de uitgekomen doelman: 2-0. Pal voor rust werd de voorsprong voor de Velsenaren nog comfortabeler. Yaël Liesdek, die de geblesseerde Shayne Pattynama verving, leverde een haarscherpe voorzet af op Glynor Plet. De spits kwam voor zijn man en kopte de 3-0 tegen de touwen. Tekst gaat verder onder de afbeelding

Gyliano van Velzen juicht na de 2-0 met Yael Liesdek - Pro Shots / Remko Kool

Oud-spelers doen iets terug Invaller Terrel Ondaan zette in de tweede helft NEC op 3-1. De oud-speler van Telstar kon uithalen na een assist van Elayis Tavşan en krulde de bal schitterend achter doelman Jasper Schendelaar. Na de treffer van Ondaan waren de kansen wederom spaarzaam. Totdat Welat Cagro bijna Alblas verraste in de korte hoek uit een vrije trap. De bal eindigde via de doelman op de paal. Enkele minuten later kon de Belg wél juichen nadat hij een voorzet van Rashaan Fernandes achter Alblas schoot: 4-1. Na een assist van invaller Cas Dijkstra kon Plet gemakkelijk zijn tweede doelpunt maken: 5-1. Telstar leek hiermee het duel in het slot te gooien, maar Tavsan zorgde nog voor de 5-2. De Witte Leeuwen speelden hierna de wedstrijd zakelijk uit. Door de zege staat Telstar op de zevende plaats met 28 punten. De volgende wedstrijd is vrijdag 8 januari tegen De Graafschap.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Fernandes, Bronkhorst, Benamar, El Yaakoubi (82/ Vlijter), Liesdek (82/ Berenstein) ; Adshead (66/ Dijkstra), Cagro, Najah (90/ Taha); Van Velzen (66/ Soto), Plet Opstelling NEC: Alblas; Van Rooij, Van der Eijden, Bukusu (46/ De Wolf), El Karouani (76/ Çulhacı) ; Tavsan, Bruijn, Vet (46/ Ondaan), Sellouf (46/ Proper) ; Okita, Janga