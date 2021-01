'Giftige cocktail' bedreigt toekomst Helderse visafslag: "Visserij hoort hier"

DEN HELDER - De Brexit, windparken in visgebied, klimaatverandering, en het lijstje gaat nog wel even door. De visserij in Nederland zal de komende jaren meer dan ooit moeten innoveren om het hoofd boven water te houden. Slechte tijden in de sector hebben direct zware gevolgen op de visafslag in Den Helder, die van oudsher thuishoort in de stad.

In de reportage hieronder krijg je een overzicht van de grote veranderingen die flinke invloed zullen hebben op de visafslag in Den Helder. Tekst loopt door onder video.

"De sector heeft te maken met een opvolgingsprobleem", concludeert Visser in de hieronder te bekijken reportage. Onderzoeker aan de Wageningen universiteit Nathalie Steijns ziet nog veel meer moeilijkheden op de sector afkomen. "Het is een giftige cocktail. Denk aan klimaatverandering, die veel invloed heeft op het visgebied. De bouw van windparken op zee", aldus Steijns.

De meningen verschillen flink over de uiteindelijke toekomst van de visafslag in Den Helder. Volgens directeur Visser is met de juiste innovatie alles nog mogelijk. "Als wij de leegstaande loodsen snel verhuren, ziet de toekomst er rooskleurig uit."

Lopend over de afslag hoor je echter ook andere geluiden. "Ik denk dat over een jaar of tien de visafslag hier weg is", vertelt visser Mick Zijlstra. "Dan lossen we hier nog wel, maar verkopen we alles in Den Oever." Zijn broertje Rowin denkt er dan weer anders over. "Bij Den Helder hoort gewoon een visafslag."

Onzekere toekomst

Uiteraard zal de toekomst uitwijzen of de visafslag in het puntje van Noord-Holland zich weet te innoveren in een nieuwe tijd. "Op een gegeven moment zullen er minder schepen gaan komen. Dan zal het voor sommige afslagen niet meer rendabel zijn om open te blijven", concludeert onderzoeker Steijns.