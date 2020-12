Poolse schaker Wojtaszek vervangt Nepomniachtchi in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - De Poolse schaker Radoslaw Wojtaszek is de vervanger van de Rus Ian Nepomniachtchi op het Tata Steel Chess Tournament van Wijk aan Zee. De 30-jarige Nepomniachtchi, de nummer 4 van de wereld, heeft zich onlangs afgemeld.

De Pool Wojtaszek baarde in 2015 opzien door in Noord-Holland wereldkampioen Magnus Carlsen te verslaan. Hij is de mondiale nummer 36. Ook de Zweed Nils Grandelius, de mondiale nummer 76, werd aan het deelnemersveld toegevoegd. Hij vervangt Nodirbek Abdusattorov uit Oezbekistan.

Het Tata Steel Chess Tournament 2021 vindt plaats van 15 tot en met 31 januari.