Volgende editie Tata Steel Chess in aangepaste vorm

Tata Steel-woordvoerder Robert Moens: "Omdat de situatie rond corona steeds verandert, vinden we het niet verstandig nu al vooruit te lopen op hoe het toernooi er gaat uitzien. We willen voorkomen dat we bepaalde aanpassingen weer moeten terug draaien." Tata Steel Chess staat op de agenda van 15 tot en met 31 januari 2021. Plaats van handeling is zoals altijd sporthal De Moriaan in Wijk aan Zee.

Wereldtop

Jaarlijks strijkt niet alleen de wereldtop neer in de badplaats, ook zo'n 2.000 recreatieve schakers spelen er tegelijkertijd hun toernooien in de bomvolle sporthal. Daaraan dankt het evenement zijn bijzondere karakter. Aan dat bijzondere karakter wordt niet getornd, al zal het deelnemersveld kleiner zijn dan gebruikelijk.